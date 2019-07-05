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Богатейший человек мира развелся

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Маккензи Безос получила около 4% акций Amazon, что составляет $38,3 миллиарда активов, и заняла 22-ую строчку в списке миллиардеров.
Богатейший человек мира развелся

Владелец Amazon американец Джефф Безос развелся со своей женой Маккензи, сообщает агентство Bloomberg.

Накануне судья вашингтонского округа Кинг подписал акт о разводе, официально оформив его. Согласно документу, Маккензи Безос получила около 19,7 миллиона акций Amazon, что составило около 4%. Таким образом она получила около $38,3 миллиарда активов и заняла 22-ую строчку в списке миллиардеров Bloomberg.

Джеффу Безосу после развода досталось 12% акций или $114,8 миллиарда. Он остался самым состоятельным человеком в мире.

О грядущем разводе стало известно в январе этого года. Позже стало известно, что бизнесмен имеет отношения на стороне.

В мае Маккензи Безос пообещала пожертвовать более половины своего состояния на благотворительность.

 

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Теги: США, развод, богатые, миллиардер, Джефф Безос
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Источник: korrespondent.net

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