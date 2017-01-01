На сессии ЮНЕСКО дипломаты пресекли российскую провокацию

Российская делегация распространяла пропагандистскую литературу.

На сессии ЮНЕСКО, которая проводилась в Баку, российская делегация распространяла вестник, в котором выдавала древний Херсонес, который расположен в оккупированном Крыму, за российское культурное наследие. Об этом сообщили на странице украинской делегации в ЮНЕСКО.

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Российская делегация на сессии пыталась распространять журналы, где древний город Херсонес указывается как российский объект. К счастью, провокацию вовремя заметили украинские дипломаты. Провокационную литературу вовремя изъяли.

Посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский сообщил, что пропагандистская печатная продукция была немедленно изъята. Дипломат поблагодарил за содействие сотрудников посольства, а также азербайджанских коллег.

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Напомним, в мечеть под Симферополем ворвались российские силовики. Силовики РФ задержали всех прихожан после пятничной молитвы, а также проводят беседу с имамом.