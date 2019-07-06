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В Словении появилась деревянная статуя Мелании Трамп

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Деревянную статую возвели в городке Севница, где будущая первая леди США провела детство.
В Словении появилась деревянная статуя Мелании Трамп

В словенском городке Севница возвели деревянную статую, изображающую первую леди США Меланию Трамп "в наивной манере", сообщает Радио и телевидение Словении.

Скульптуру создал американский художник Брэд Дауни. Статуя изображает Меланию в полный рост в голубом платье и сапогах того же цвета в виде древнеславянской фигуры. 

 

Как известно, Меланья Трамп родилась в 1970 году в городе Ново-Место в Словении. Детство она провела в небольшом городке Севница. Позже она переехала в США, где и познакомилась со своим нынешним супругом Дональдом Трампом. 

Меланья является третьей супругой президента, пара воспитывает сына Бэррона Уильма 2006 года рождения.

Мелания Трамп пришла на парад без нижнего белья

Отметим, на этой неделе в США отмечали День Независимости, в связи с чем в Вашингтоне прошел первый за 27 лет парад

 

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Теги: скульптура, Словения, Мелания Трамп
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Источник: korrespondent.net

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