В Словении появилась деревянная статуя Мелании Трамп

В словенском городке Севница возвели деревянную статую, изображающую первую леди США Меланию Трамп "в наивной манере", сообщает Радио и телевидение Словении.

Скульптуру создал американский художник Брэд Дауни. Статуя изображает Меланию в полный рост в голубом платье и сапогах того же цвета в виде древнеславянской фигуры.

Sculpture of Melania Trump in her Slovenian hometown. The life-sized statue depicts Trump in the blue outfit she wore to her husband's presidential inauguration in 2017 and shows her raising her left hand in a waving gesture. pic.twitter.com/myKRTh3FMK