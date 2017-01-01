Норвежский экс-министр сел в тюрьму за секс с мигрантами

бывший министр будучи губернатором принуждал троих просителей убежища к сексу в обмен на жилье и работу.

В Норвегии приговорили к пяти годам тюрьмы бывшего министра Свейна Людвигсена за сексуальное насилие над тремя просителями убежища, сообщает Настоящее время.

Мужчина был признан виновным в злоупотреблении своим положением губернатора и использовании уязвимого положения трех молодых людей.

События происходили в Тромсе в период с 2011 по 2017 год.

Мужчины, которым сейчас 25, 26 и 34 года, сообщили суду, что впервые встретились с Людвигсеном, когда он был губернатором и он предложил им жилье и работу в обмен на сексуальные услуги.

По их словам, насилие имело место в загородном доме Людвигсена, в гостиничных номерах и в его кабинете.

Одному в то время было всего 17 лет, в то время как у другого было "легкое умственное расстройство".

Людвигсен также должен возместить ущерб мужчинам на общую сумму 87 тысяч долларов.

Во время суда бывший политик признался, что занимался сексом с одним из мужчин, но сказал, что это было по согласию. Он также признался, что лгал полиции по этому поводу. Однако он отрицал, что занимался сексом с двумя другими мужчинами.

Как сообщалось, на этой неделе комитет Верховной Рады рекомендовал парламенту принять законопроект, которым вводится реестр педофилом и химическая кастрация.

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