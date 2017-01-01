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Туристов будут штрафовать за слишком долгое любование Тадж-Махалом

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Количество посетителей святыни ограничили 40 тысячами людей в день .
Тадж-Маха с южной стороны
Тадж-Маха с южной стороны
wikipedia.org

Всемирно известная святыня Тадж-Махал принимает каждый день по 40 тысяч туристов. Теперь власти страны решили ввести еще одно правило для посетителей индийского чуда света. Об этом передают Детали.

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Туристам, которые планируют посетить Тадж-Махал, разрешено провести на территории мечети-мавзолея не более трех часов. Таким образом, власти пытаются избавиться от столпотворения, которое порой приводит к травмам, а также нарушает уникальный ландшафт территории и целостность уникальных зданий.

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Время, которое турист провел на территории Тадж-Махала, будет контролироваться при помощи семи вращающихся ворот, пять из которых будут предназначены только для входа.

Если же турист провел на территории мечети-мавзолея более трех часов, то он будет вынужден заплатить за это штраф в размере стоимости одного билета. К слову, сегодня для туристов вход стоит 19 долларов, а для местных - 3,6 долларов.

Напомним, мэр Амстердама хочет закрыть квартал красных фонарей. Первая женщина на посту мэра Амстердама хочет бороться с торговлей людьми, мошенничеством и отмыванием денег. 

 

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Теги: Тадж-Махал, святыня, Индия, штрафы
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