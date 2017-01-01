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Ведущие прервали выпуск новостей из-за землетрясения в прямом эфире

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После начала подземных толчков телеведущие прямо в эфире попрощались со зрителями и полезли под стол.

В США на юге Калифорнии во время эфира новостей телеканала KCAL9 началось землетрясение. Об этом сообщает телеканал Дождь.

"После того, как телеведущие ощутили сильные толчки, они попрощались со зрителями и залезли под стол", - говорится в сообщении.

Подробнее смотрите в видеоматериале.

Ранее сообщалось, что Калифорнию всколыхнуло новое мощное землетрясение. Новое землетрясение произошло также неподалеку от города Риджкрест, но оказалось сильнее предыдущего, которое назвали рекордным за 25 лет.

Также из-за землетрясений в Калифорнии ввели режим чрезвычайной ситуации.

 

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Теги: США, телевидение, Землетрясения, видео, телеведущие, телеведущая, прямой эфир
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Источник: korrespondent.net

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