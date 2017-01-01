В Польше в жилом доме взорвался газ, есть жертвы

В польском городе взорвался газ в жилом доме. В результате взрыва газа погибло три человека, еще четыре получили ранения.

В польском городе Бытом в жилом доме взорвался газовый баллон, в результате чего погибли три человека. Об этом сообщает Польское радио.

Пожарная служба получила сообщение о возможном взрыве газа в четырехэтажном доме примерно в 13:00, взрыв произошел на первом этаже.

На место прибыли четырнадцать команд пожарной службы, также задействована поисково-спасательная группа с собаками. Пожар уже взяли под контроль

Впоследствии стало известно, что в результате взрыва погибли три человека, а еще четыре пострадали. Из дома эвакуированы 17 жителей.

"Взрыв был настолько мощный, что повредил окна в доме напротив на той же улице. Также в результате взрыва произошел пожар, который потушили. Сейчас проходит ликвидация дыма, и продолжаются поиски. 17 человек покинули здание, четверо из них забрали в больницу. К сожалению, еще три человека погибли", - сообщила пресс-секретарь пожарной службы.

Ранее в Киеве в одном из гаражей произошла утечка газа и взрыв.

На Закарпатье из-за взрыва газа пострадали два человека

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet