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Мощный взрыв разрушил торговый центр в США

Комментариев: 2
Во Флориде мощный взрыв разрушил торговый центр. Полиция и пожарные бригады срочно прибыли на место инцидента.

Мощный взрыв прогремел рядом с торговым центром The Fountains недалеко от города Форт Ладердейл. Одно из зданий полностью разрушено, пострадали около 20 человек, сообщает ABC News.

На место происшествия прибыли полицейские и пожарные.Тринадцать из около двадцати пострадавших госпитализированы.

На видеозаписи видно, что в фитнес-центре выбиты окна, а соседнее здание оказалось полностью разрушенным. Один человек на зарядной станции Тесла был ранен разлетевшимися обломками.

"Была огромная вспышка света ... она освещала все небо. И это было громко... Это похоже на апокалипсис", - сказала одна из свидетельниц взрыва.

Все предприятия в районе происшествия временно закрыты.

 
Накануне в Польше в жилом доме взорвался газ. В результате взрыва газа погибло три человека, еще четыре получили ранения.
 

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Теги: США, Флорида, видео, взрыв, торговый центр, ТРЦ
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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h_a_a_r_p    06.07.2019, 23:09
Оценка:  +1
h_a_a_r_p
Путин , Скрипали )))))
ЩираКума    06.07.2019, 23:05
Оценка:  0
ЩираКума
Дурні!Це ж Сталоне знімав свій останній"Роккі"!
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