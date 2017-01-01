Катер с туристами протаранил Вестминстерский мост в Лондоне

Вестминстерский мост в Лондоне временно закрыли после того, как в него врезался экскурсионный катер с туристами.

Катер с туристами врезался в Вестминстерский мост pixabay.com



Экскурсионный катер с туристами врезался в Вестминстерский мост, сообщила местная полиция на в Twitter в субботу, 6 июля. В результате аварии никто не пострадал. Мост временно закрыли. На месте работают пожарные.





Катастрофа судна в Черном море: погибли два человека



Напомним, 29 мая В полиции отметили, что инцидент не связан с терроризмом.Напомним, 29 мая катер с туристами затонул в результате столкновения с другим прогулочным судном возле моста в Будапеште. На борту находились 35 человек - два члена экипажа и туристы из Южной Кореи. Погибли 19 человек. Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Корреспондент