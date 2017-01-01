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Катер с туристами протаранил Вестминстерский мост в Лондоне

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Вестминстерский мост в Лондоне временно закрыли после того, как в него врезался экскурсионный катер с туристами.
Катер с туристами врезался в Вестминстерский мост
Катер с туристами врезался в Вестминстерский мост
pixabay.com

Экскурсионный катер с туристами врезался в Вестминстерский мост, сообщила местная полиция на в Twitter в субботу, 6 июля.
 
В результате аварии никто не пострадал. Мост временно закрыли. На месте работают пожарные.
 
В полиции отметили, что инцидент не связан с терроризмом.

Катастрофа судна в Черном море: погибли два человека

Напомним, 29 мая катер с туристами затонул в результате столкновения с другим прогулочным судном возле моста в Будапеште. На борту находились 35 человек - два члена экипажа и туристы из Южной Кореи. Погибли 19 человек.

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Теги: Лондон, туристы, мост, катер
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Источник: korrespondent.net

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