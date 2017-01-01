Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Иран возобновляет высокий уровень обогащения урана

Комментариев: 0
С 7 июля степень обогащения урана в Иране больше не будет ограничиваться 3,67 процента.
Иран активно развивает свою ядерную программу
Иран активно развивает свою ядерную программу
Tasnim


Иран намерен повысить обогащение урана на 5% с воскресенья, 7 июля, заявил советник высшего руководителя страны Али Акбар Велаяти, передает Fars.

По его словам, соответствующий шаг отвечает интересам развития мировой ядерной энергетики.

"Мы преследуем абсолютно мирную цель, потому что у нашей экономики и промышленности имеются потребности в электроэнергии", – заявил Акбар Велаяти.

Ранее президент Ирана Хасан Роухани завил, что Тегеран намерен возобновить обогащение урана выше уровня 3,67% с 7 июля. Он также посоветовал Европе и США вернуться за стол переговоров. Глава государства заверил, что Иран будет на 100% следовать условиям ядерной сделки, как только другие участники сделают то же самое.

Напомним, 8 мая, в годовщину выхода США из ядерной сделки, Иран объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды.

МАГАТЭ подтвердило, что Тегеран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов. 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Иран, Ядерная программа Ирана, уран, ядерная энергетика
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь