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Во Франции перестали считать участников акции "желтых жилетов"

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Протесты "желтых жилетов" во Франции идут на спад. Министерство внутренних дел перестало подсчитывать участников акции.
Протесты "желтых жилетов" во Франции
Протесты "желтых жилетов" во Франции


Участники акции протеста, организованной движением "желтые жилеты", в субботу, 6 июля, в очередной раз вышли на улицы городов Франции.

Это уже 34-я манифестация движения, однако в этот раз Министерством внутренних дел впервые не осуществлялся подсчет участников акции.

По оценкам телеканала BFM, на улицы Парижа вышли лишь несколько сотен человек. Во французской столице не было зафиксировано столкновений с правоохранитеями.

Напомним, движение "желтых жилетов" началось во Франции в ноябре 2018 года. Протесты были вызваны повышением тарифов на автомобильное топливо, а также введением ограничения скорости на провинциальных дорогах до 80 км/ч. Тогда же своей униформой сторонники движения избрали светоотражающие жилеты автомобилистов.

С тех пор марши "желтых жилетов" проходят во Франции каждую субботу.

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Теги: Франция, протесты, желтые жилеты
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Источник: korrespondent.net

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