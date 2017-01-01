В Калифорнии объявили чрезвычайное положение

Сейсмологи не исключают повторения в штате Калифорния землетрясения магнитудой 7 или выше.



После второго землетрясения вблизи Лос-Анджелеса губернатор американского штата Калифорния Гэвин Ньюсом объявил в штате чрезвычайное положение.

Он призвал жителей готовиться к новым толчкам, после того как южные районы штата пострадали от второго мощного землетрясения за несколько дней.



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