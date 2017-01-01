Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Лондоне мужчина напал с ножом на женщину с детьми

Комментариев: 0
Мать и трое детей получили ранения в результате нападения с ножом в районе Энфилд на севере Лондона.
Нападение с ножом произошло в Лондоне
Нападение с ножом произошло в Лондоне
twitter.com/BTP

Четыре человека, включая троих детей, получили ранения в результате нападения мужчины с ножом в Лондоне, сообщает Daily Mail.
 
Пострадавшие госпитализированы. Состояние матери и двоих ее детей, которым меньше 12 лет, оценивается как стабильное, еще одна 11-летняя девочка находится в критическом состоянии.
 
Нападение на семью произошло в их доме в районе Энфилд на севере Лондона в субботу, 6 июля. Нападавший, 44-летний мужчина, знаком с пострадавшими. Он задержан.

Нападение на детей в Японии: погибли три человека
 
Напомним, ранее в Китае мужчина с ножом напал на прохожих на рынке. В результате инцидента пострадали восемь человек.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: дети, Лондон, нападение, нож
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь