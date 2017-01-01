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В США семь человек погибли в тройном ДТП

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Внедорожник, в котором находились шесть человек, по неизвестным причинам выехал на встречную полосу движения.
Полиция начала расследование причин ДТП
Полиция начала расследование причин ДТП
Fox News

Не менее семи человек погибли, еще трое получили ранения в результате крупного ДТП в субботу в американском штате Джорджия. Об этом сообщил телеканал Fox News в воскресенье, 7 июля.

Авария с участием трех автомобилей произошла на скоростной трассе в округе Франклин. Внедорожник, в котором находились шесть человек, по неизвестным причинам выехал на встречную полосу движения, столкнувшись с фургоном. Последний в свою очередь врезался после этого в третий автомобиль.

По словам полиции, находившиеся в фургоне три пассажира и водитель погибли. Жертвами аварии также стали три человека во внедорожнике, еще трое пострадали и были госпитализированы.

Причины ДТП пока не удалось установить. Полиция начала расследование.

Ранее в американском штате Нью-Гэмпшир столкнулись пикап и колонна байкеров. Тогда семь человек погибли и еще трое пострадали.

Также вблизи города Денвер, штат Колорадо, грузовик протаранил 28 автомобилей. Жертвами этой аварии стали четыре человека.

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Теги: автомобили, США, ДТП, авария, погибли, пострадавшие, погибшие, . внедорожник
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Источник: korrespondent.net

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