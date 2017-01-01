В Нидерландах проведут реставрацию знаменитой картины Рембрандта

В течение десяти месяцев 12 реставраторов будут работать над картиной размером 3,8 метра на 4,5 метра в специальной стеклянной камере.

В понедельник, 9 июля, в амстердамском Рейксмузеуме начнутся самые масштабные публичные реставрационные работы в истории – восстановление картины "Ночной дозор" Рембрандта, сообщает The Guardian.

"Мы назвали эту работу "Операция Ночной Дозор. Потому что это похоже на военную оперцию по планированию", – сказал генеральный директор музея Тако Диббитс.

В течение десяти месяцев 12 реставраторов будут работать над картиной размером 3,8 метра на 4,5 метра в специальной стеклянной камере. За это время надо будет восстановить каждый слой полотна и решить, как правильнее закрепить результат.

Проследить за процессом можно будет как в здании музея, так и онлайн, в прямой трансляции.

Фото: ЕРА

"Ночной дозор" - одно из самых известных полотен Рембрандта. Картина была создана в 1642 году по заказу отряда гражданского ополчения Нидерландов. Здание Рейксмузеума было перестроено в 1906 году специально ради размещения этой картины.

Напомним, два года назад руководство музея в Амстердаме впервые разрешило посетителю провести ночь одному перед картиной Ночной дозор.

Ранее в США картина Рембрандта едва не ушла c молотка за 800 долларов. Продажу утерянного полотна Обоняние голландского художника устроили три брата, которым картина досталась после смерти матери.

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