В Турции изъяли радиоактивное вещество стоимостью $72 млн
На севере Турции сотрудники полиции изъяли 18 граммов радиоактивного элемента калифорний. Стоимость партии оценивается в $72 млн. Об этом накануне сообщило издание Нaberler.
По информации издания, правоохранители провели операцию в городе Болу 26 июня.
"Во время обыска автомобиля было выявлено 18,01 г радиоактивного вещества калифорний, спрятанного в коробке передач", – рассказали в местном управлении по борьбе с контрабандой и организованной преступностью.
Правоохранители задержали пять человек. Вещество передали на исследование в агентство по атомной энергетике Турции. Расследование продолжается.
Калифорний – искусственный химический элемент, один из самых редких на Земле, имеющий 17 изотопов. Один его грамм стоит около $4 млн. Ежегодно производится 40-60 миллиграмм калифорния в США и России.
Ранее сообщалось, что СБУ предотвратила продажу в Украине радиоактивного вещества радий-226. Его ввезли контрабандой из одной из стран Центральной Европы.
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