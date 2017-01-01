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В Израиле автомобиль протаранил группу военных

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Израильские силовики всю ночь искали нападавшего и утром сообщили о его задержании на Западном берегу реки Иордан.
Автомобиль, который сбил израильских военных
Автомобиль, который сбил израильских военных
Israel Defense Forces

Палестинец протаранил на автомобиле группу израильских военнослужащих. Пострадали пять человек. Об этом сообщила пресс-служба армии Израиля в воскресенье, 7 июля.

Инцидент произошел к северу от Иерусалима, в районе палестинского населенного пункта Хизма. Израильтяне считают, что наезд, после которого водитель скрылся с места происшествия, носил преднамеренный характер.

"Террорист заметил солдат, находившихся на обочине дороге при выполнении оперативной задачи, и совершил на них наезд. Трое из них получили ранения средней тяжести, двое пострадали легко", – говорится в сообщении.

Израильские силовики всю ночь искали нападавшего и утром сообщили о его задержании на Западном берегу реки Иордан.

"Террорист и его отец были задержаны в этом районе на блок-посту силами Армии обороны Израиля по итогам разведывательных мероприятий, проведенных Общей службой безопасности", – отметили в  пресс-службе.

Ранее в Израиле палестинец застрелил двух военных. Теракт произошел на автобусной остановке к северу от Иерусалима.

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Теги: Израиль, Палестина, арабо-израильский конфликт, солдаты, военные, военнослужащие, пострадавшие
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Источник: korrespondent.net

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