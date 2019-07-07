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США попросили Германию направить наземные войска в Сирию

Комментариев: 3
Целью миссии должно стать обеспечение стабильности на северо-востоке Сирии и гарантии того, что в регион не вернутся силы ИГИЛ.
Немецкие военные могут отправиться в Сирию
Немецкие военные могут отправиться в Сирию
dw.de

США призвали Германию к отправке немецких военных в Сирию. Об этом сказал спецпредставитель правительства США по Сирии Джеймс Джеффри в интервью газете Welt am Sonntag, опубликованном в воскресенье, 7 июля.

"Мы хотим, чтобы наземные войска Германии частично заменили американских военных в регионе", – заявил Джеймс Джеффри.

По словам дипломата, задействование немецких солдат в боевых операциях в Сирии не является главной целью, поскольку "против боевиков "Исламского государства"  лучше использовать силы местных военных". Однако военнослужащие ФРГ могли бы помочь союзникам в области логистики, обучения местных солдат и в сфере технического обслуживания. Тажке ресь идет о поддержке наземных войск с воздуха.

Целью миссии должно стать обеспечение стабильности на северо-востоке Сирии и гарантии того, что в регион не вернутся силы ИГИЛ. По словам Джеффри, США не стремятся свергнуть нынешнего президента Сирии Башара Асада, но хотят добиться в стране политических реформ под эгидой ООН и полного ухода Ирана из региона.

Утверждается, что Джеффри уже обсудил требования США с представителями правительства ФРГ.

"Немецкая сторона обдумывает, какую поддержку она может оказать, – сообщил он. – Может быть, будут задействованы наземные войска. С другой стороны, это может быть и гражданская или финансовая поддержка или военная помощь другого рода".

На сегодняшний день военные Германии участвуют в борьбе против исламистов в Сирии, проводя воздушную разведку с территории Иордании.

Как известно, 19 декабря 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выводе войск из Сирии. Американский лидер объяснил такое решение окончательной победой над террористами ИГИЛ.

Позже стало известно, что часть американских военных останутся в Сирии, чтобы защитить Израиль. Также Вашингтон призвал союзников в Европе направить около 1500 солдат на сирийско-турецкую границу.

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Теги: США, Сирия, Германия, военные, ФРГ, военнослужащие, Конфликт в Сирии, новости Сирии
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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VikaGraum    07.07.2019, 12:24
Оценка:  0
VikaGraum
Европа должна отправить 1500 солдат на границу Сирия-Турция... Хм, а вот тут уже ИГИЛ ни причем. Наших парней хотят послать защищать курдов от турок. Вот это нам действительно совершенно не нужно.
Michael2811    07.07.2019, 12:05
Оценка:  0
Michael2811
Прав был Задорнов! Оно немцам надо???? Сам заварил эту кашу,сам и жри!!!
VikaGraum    07.07.2019, 12:26
Оценка:  0
VikaGraum
Если это поможет избежать возрождения ИГИЛ, то тогда да, немцам оно надо. ИГИЛ опасен своими терактами в любой точке мира, в т.ч. и в Германии.
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