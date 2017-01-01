На Аляске горят леса из-за рекордной жары

Ледники ответили на жару агрессивным таянием, и метеорологи предупреждают, что местные реки уже готовы выйти из берегов.

Один из лесных пожаров на Аляске newsminer.com

Приполярный американский штат Аляска пережил на этой неделе самый жаркий день в истории наблюдений – температура в городе Анкоридж превысила 32oC. Об этом сообщает ВВС в воскресенье, 7 июля.

"Окрестности Анкориджа, крупнейшего города Аляски, в котором проживают 40% населения всего штата, затянуты дымом лесных пожаров, а реки переполнены водой. Предыдущий рекорд не дотягивал и до 30oС, средняя температура для этого времени года обычно составляет 18oC, а средняя пиковая – чуть ниже 24oC", – говорится в сообщении.

Отмечается, что необычно теплым был еще май, особенно в заполярной части Аляски, что насторожило метеорологов и экологов. Затем последовал рекордно жаркий июнь, и вот теперь – июльский пик.

Но на этом проблемы не закончились. В июне на Аляске – сезон гроз, и молнии стали причиной нескольких крупных пожаров, в частности возле Лебединого озера неподалеку от Анкориджа. В результате с начала июня город и его окрестности время от времени окутывает дым.

Американская метеослужба выпускает предупреждение и советует людям ездить с включенными фарами, ограничить физическую активность, а людям пожилого возраста и больным вообще предлагает сидеть дома.

Ледники ответили на жару агрессивным таянием, и метеорологи предупреждают, что местные реки уже готовы выйти из берегов.

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Напомним, месяц июнь 2019 года в Киеве стал самым теплым за все 139 лет наблюдений. В столице Украины за месяц было 14 дней с температурой выше +30°С. Также зафиксировано 11 температурных рекордов. Среднемесячная температура воздуха составила +23,6 °С, что на 5,4°С выше климатической нормы.

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