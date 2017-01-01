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На Аляске горят леса из-за рекордной жары

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Ледники ответили на жару агрессивным таянием, и метеорологи предупреждают, что местные реки уже готовы выйти из берегов.
Один из лесных пожаров на Аляске
Один из лесных пожаров на Аляске
newsminer.com

Приполярный американский штат Аляска пережил на этой неделе самый жаркий день в истории наблюдений – температура в городе Анкоридж превысила 32oC. Об этом сообщает ВВС в воскресенье, 7 июля.

"Окрестности Анкориджа, крупнейшего города Аляски, в котором проживают 40% населения всего штата, затянуты дымом лесных пожаров, а реки переполнены водой. Предыдущий рекорд не дотягивал и до 30oС, средняя температура для этого времени года обычно составляет 18oC, а средняя пиковая – чуть ниже 24oC", – говорится в сообщении.

Отмечается, что необычно теплым был еще май, особенно в заполярной части Аляски, что насторожило метеорологов и экологов. Затем последовал рекордно жаркий июнь, и вот теперь – июльский пик.

Но на этом проблемы не закончились. В июне на Аляске – сезон гроз, и молнии стали причиной нескольких крупных пожаров, в частности возле Лебединого озера неподалеку от Анкориджа. В результате с начала июня город и его окрестности время от времени окутывает дым.

Американская метеослужба выпускает предупреждение и советует людям ездить с включенными фарами, ограничить физическую активность, а людям пожилого возраста и больным вообще предлагает сидеть дома.

Ледники ответили на жару агрессивным таянием, и метеорологи предупреждают, что местные реки уже готовы выйти из берегов.

В столице Украины за месяц было 14 дней с температурой выше +30°С. Также зафиксировано 11 температурных рекордов.ко

Напомним, месяц июнь 2019 года в Киеве стал самым теплым за все 139 лет наблюдений. В столице Украины за месяц было 14 дней с температурой выше +30°С. Также зафиксировано 11 температурных рекордов. Среднемесячная температура воздуха составила +23,6 °С, что на 5,4°С выше климатической нормы.

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Теги: глобальное потепление, рекорд, США, климат, пожар, жара, лесной пожар, Аляска, изменение климата, потепление
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Источник: korrespondent.net

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