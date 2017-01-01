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В Гонконге прошли новые акции протеста

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Активисты выступают против закона об экстрадиции.
Протесты в Гонконге
Протесты в Гонконге
EPA/UPG

В Гонконге вновь состоялась акция против закона об экстрадиции в Китай. Десятки тысяч протестующих сегодня прошли маршем по туристическим кварталам в центре города. Участники марша дошли до железнодорожной станции, которая связывает Гонконг с материковым Китаем. После этого полиция заблокировала вход на вокзал. О задержаниях не сообщается.

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Протесты в городе продолжаются уже месяц из-за намерения властей региона разрешить экстрадицию лиц, подозреваемых в нарушении закона, в материковый Китай. Критики законопроекта считают, что он может быть использован для передачи в руки китайского правосудия диссидентов и несправедливо преследуемых людей.

Напомним, 1 июля протестующие заняли здание парламента. Глава правительства Кэрри Лам после этого заявила, что власти больше не будут рассматривать закон об экстрадиции в Китай. Но протестующие остались недовольны этим обещанием. Они требуют официально отклонить законопроект, а также отставки самой Кэрри Лам.

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Теги: Гонконг, протест
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