СМИ опубликовали письмо посла Британии в США с оценкой Трампа

Министерство иностранных дел Великобритании не поставило под сомнение достоверность просочившихся документов, там назвали утечку "позорным поведением".

Содержание письма посла Британии в США Кима Даррока о текущем состоянии американской администрации опубликовала газета Daily Mail. Утечка данных по дипломатическим каналам показала, что британский посол в Соединенных Штатах считает администрацию Дональда Трампа неумелой, спутанной внутренней борьбой и такой, что вряд ли улучшится.

"Мы действительно не считаем, что эта администрация станет значительно более нормальной; менее недееспособной; менее непредсказуемой; менее расколотой; менее дипломатично неуклюжей и неумелой", - написал Даррок в одной из серий выложенных документов, охватывающей период с 2017 года по настоящее время.

Министерство иностранных дел Великобритании не поставило под сомнение достоверность просочившихся документов. В МИДе назвали утечку "позорным поведением" и заявили, что общественность ожидает от дипломатов честных оценок политики в странах, где они размещены.