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СМИ опубликовали письмо посла Британии в США с оценкой Трампа

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Министерство иностранных дел Великобритании не поставило под сомнение достоверность просочившихся документов, там назвали утечку "позорным поведением".
В Британии компетентность Трампа оценивают не очень высоко
В Британии компетентность Трампа оценивают не очень высоко

Содержание письма посла Британии в США Кима Даррока о текущем состоянии американской администрации опубликовала газета Daily Mail. Утечка данных по дипломатическим каналам показала, что британский посол в Соединенных Штатах считает администрацию Дональда Трампа неумелой, спутанной внутренней борьбой и такой, что вряд ли улучшится.

"Мы действительно не считаем, что эта администрация станет значительно более нормальной; менее недееспособной; менее непредсказуемой; менее расколотой; менее дипломатично неуклюжей и неумелой", - написал Даррок в одной из серий выложенных документов, охватывающей период с 2017 года по настоящее время.

Министерство иностранных дел Великобритании не поставило под сомнение достоверность просочившихся документов. В МИДе назвали утечку "позорным поведением" и заявили, что общественность ожидает от дипломатов честных оценок политики в странах, где они размещены.
 
Министр юстиции Дэвид Гауке назвал утечку "позорной", но сказал, что Британия "должна ожидать от наших послов правды, как они ее видят".
 
Записки также характеризовали политику Трампа по Ирану как "непоследовательную, хаотичную".
 
Даррок сказал, что существуют сомнения относительно того, будет ли Белый дом когда-то выглядеть компетентным, а единственным способом общения с президентом является простота и прямота.
 
Он сказал, что в то время как Трамп был "ослеплен" британским приемом в ходе государственного визита, который состоялся в июне, успешный визит не приведет к фундаментальным сдвигам в его приоритетах.
 
Напомним, почти половина американцев считает, что президент США Дональд Трамп должен быть отстранен от занимаемой должности.
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Теги: Британия, Дипломатия, Великобритания, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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