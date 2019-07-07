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В США мужчину по ошибке отключили от искусственного жизнеобеспечения

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Мужчину нашли обнаженного без сознания с травмами лица в конце апреля 2019 года, его доставили в больницу, после чего уведомили его предполагаемых родственников — двух сестер.
Трагическое событие в Чикаго
Трагическое событие в Чикаго
РИА Новости
 
В больнице Чикаго врачи сняли с искусственного жизнеобеспечения мужчину, поскольку на это дали согласие его родственники. Позже выяснилось, что это чужые люди, поскольку процедура опознания была нарушена, передает CNN.
 
Мужчину нашли обнаженного без сознания с травмами лица в конце апреля 2019 года. Его доставили в больницу, после чего уведомили его предполагаемых родственников — двух сестер.
 
Женщины "продолжительно и несколько раз выражали сомнения" в том, что мужчина действительно может быть их братом, но медики убедили их в обратном. Главным аргументом стали травмы лица, из-за которых мужчину было якобы тяжело узнать.
 
Позже врачи сообщили, что собираются отключить мужчину от искусственного жизнеобеспечения. Получив согласие от "сестер", его отключили от искусственного жизнеобеспечения 23 мая.
 
Поворот в деле произошел в момент, когда женщины планировали похорон. Неожиданно к ним явился брат, целый и невредимый. По его словам, он уезжал за границу на экскурсию.
 
После этого погибшего мужчину идентифицировали как совершенно другого человека, не имеющего отношения к данной семье.
 
Теперь обе семьи подали на больницу в суд и требуют по 50 тысяч долларов в качестве морального ущерба.
 
Напомним, что в испанском городе Уэльва врачи одной из местных клиник впервые в истории законно отключили от аппарата искусственного дыхания безнадежно больную пациентку.
 
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Теги: медицина, США, медицинская помощь
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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galya30    07.07.2019, 23:09
Оценка:  0
galya30
"Мужчину нашли обнаженного без сознания с травмами лица в конце апреля 2019 года, его доставили в больницу" - по нашему разумению - "бомжа". Подключили к аппарату искусственного дыхания и т.д. Респект Уляне Супрун, которая пытается ввести такие же стандарты у нас.
galya30    07.07.2019, 23:14
Оценка:  0
galya30
А отключили только по согласию ближайших родственников, как не перспективного для будущей жизни (Шарона в Израиле держали на трубе много лет, поддерживая тело). И из-за ошибки почти одинаковых на вид "родственников" одинаковых по состоянию "бомжей" Фемида выплатит 50 тыс. долл. Фантастика
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