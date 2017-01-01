Помпео напомнил Ирану о санкциях и изоляции

Глава Госдепартамента отреагировал на заявления иранских чиновников о намерении повысить обогащение урана.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон введет новые санкции против Тегерана и усилит его изоляцию в случае расширения ядерной программы. Об этом он написал в Twitter 7 июля.

"Другие страны должны выступить против обогащения урана в Иране. Иранский режим, вооруженный ядерным оружием, будет представлять серьезную угрозу", - отметил Помпео.

Ранее сообщалось, что Иран начинает обогащать уран выше уровня в 3,67%, оговоренного ядерной сделкой.

Также власти страны через 60 дней перейдут к третьей фазе сокращения обязательств в рамках совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), если европейские страны не найдут способ выполнить свою часть сделки.

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