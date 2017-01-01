Оппозиция Венесуэлы встретится с представителями Мадуро в Барбадосе

Переговоры пройдут при посредничестве Норвегии. Оппозиционеры намерены продолжать требовать проведения новых выборов.

Венесуэльская оппозиция примет участие во встрече с представителями правительства страны, которая пройдет при посредничестве Норвегии в Барбадосе. Об этом в воскресенье, 7 июля, сообщила пресс-служба лидера оппозиции Хуана Гуайдо в Twitter.

"Мы обращаемся к гражданам и мировому сообществу, чтобы сообщить, что мы будем присутствовать на встрече с представителями узурпаторского режима в Барбадосе, чтобы установить диалог для прекращения диктатуры", - говорится в заявлении.

При этом подчеркивается, что оппозиция собирается продолжать требовать отставки правительства президента Николаса Мадуро и проведения новых выборов.

"Наша главная мотивация - положить конец страданиям венесуэльцев, и для этого мы продолжаем работу", - указали в команде Гуайдо.

К настоящему времени Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки. Россия и Китай выразили поддержку Мадуро.

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