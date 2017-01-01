Участников мероприятия было больше, чем проживает в самом городе. Организаторы подчеркнули, что это политическая акция, а не карнавал.

В кельнском гей-прайде в воскресенье, 7 июля, приняли участие около 1,2 миллиона человек, сообщили организаторы.

Это больше, чем население этого города, слегка превышающее миллион человек. В параде участвовало 148 организованных групп - рекордное число, подчеркнули в оргкомитете.

По данным полиции, гей-прайд прошел без происшествий. В этом году лозунг мероприятия гласил "50 лет прайду. Нас много. Мы вместе. Мы сильные". Он был приурочен к 50-летию Стоунволлских протестов в Нью-Йорке, ставших первым случаем сопротивления ЛГБТ-сообщества узаконенной государством системе преследования геев. В этом году лозунг мероприятия гласил "50 лет прайду. Нас много. Мы вместе. Мы сильные". Он был приурочен к 50-летию Стоунволлских протестов в Нью-Йорке, ставших первым случаем сопротивления ЛГБТ-сообщества узаконенной государством системе преследования геев.

Организаторы особо подчеркнули, что гей-прайд - это не праздничный карнавал, а политическое мероприятие, посвященное защите прав ЛГБТ. Рано утром в субботу 28 июня 1969 года несколько полицейских в Нью-Йорке устроили рейд в баре "Стоунволл-инн", где они искали доказательства "непристойного поведения" посетителей бара.

Облава переросла в стычки с полицией, в результате которых получили ранения четверо полицейских и неустановленное число ЛГБТ-активистов. Бар был фактически сожжен. Эти события привели к мобилизации ЛГБТ-движения и появлению нескольких движений в защиту их прав. Cмотрите фотогалерею: На гей-прайд в Кельне вышли более миллиона человек Ранее сообщалось, что колонна из Украины впервые примет участие в ЛГБТ-прайде в Нью-Йорке. Источник: Русская служба DW

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