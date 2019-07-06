МИД Британии расследует утечку оскорблений в адрес Трампа

Нелестные высказывания британского посла в США в адрес американского лидера и его администрации попали в СМИ.

Министерство иностранных дел Великобритании начало расследование по факту утечки дипломатических документов, в которых посол страны в Вашингтоне Ким Даррок негативно отзывается о президенте США Дональде Трампе и его администрации. Об этом в воскресенье, 7 июля, сообщило агентство Bloomberg

Ранее газета Daily Mail опубликовала высказывания Даррока, в которых он называет Трампа "неспособным" , "ненадежным" и "некомпетентным".

Также посол предупредил, что президент США мог быть обязан "хитрым русским", а его экономическая политика может разрушить всю мировую торговую систему. Кроме того, он сравнил Трампа с Терминатором в последних сценах фильма, говоря о его способности "выходить из огня потрепанным, но целым".

В свою очередь президент США сказал журналистам, что не является "большим поклонником" Даррока. Он также отметил, что посол "не очень-то хорошо служил Великобритании".

"Я могу сказать о нем что-то, но я не буду тратить на это силы", - подчеркнул американский лидер.

Британский МИД не стал отрицать подлинность записок Даррока. При этом глава ведомства Джереми Хант указал, что позиция Даррока "не является точкой зрения всего британского правительства".

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet