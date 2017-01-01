В Таджикистане 13 заключенных смертельно отравились хлебом

Из 16 человек, которые принимали в пищу хлебобулочные изделия, медикам удалось спасти только троих.

В Таджикистане в результате отравления при этапировании умерли 13 заключенных. Об этом в воскресенье, 7 июля, сообщило Главное управление исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции Таджикистана.

Отмечается, что заключенных перевозили из северного региона страны в колонии, расположенные в Душанбе и на юге страны.

Медикам удалось спасти жизнь только трех отравившихся заключенных.

По данным Минюста, при подъезде к Душанбе один из заключенных разделил между 16 товарищами три единицы хлебобулочных изделий, которые были при нем с разрешения конвойных. Через полчаса после употребления хлеба все, кто его ел, почувствовали себя плохо и по прибытию в Душанбе в 18.20 их состояние ухудшилось.

Генеральная прокуратура Таджикистана возбудила уголовное дело по факту массового отравления заключенных.

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