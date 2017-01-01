Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Таджикистане 13 заключенных смертельно отравились хлебом

Комментариев: 0
Из 16 человек, которые принимали в пищу хлебобулочные изделия, медикам удалось спасти только троих.
В Таджикистане отравились хлебом и умерли 13 заключенных
В Таджикистане отравились хлебом и умерли 13 заключенных
pixabay.com
 
В Таджикистане в результате отравления при этапировании умерли 13 заключенных. Об этом в воскресенье, 7 июля, сообщило Главное управление исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции Таджикистана.
 
Отмечается, что заключенных перевозили из северного региона страны в колонии, расположенные в Душанбе и на юге страны.
 
Медикам удалось спасти жизнь только трех отравившихся заключенных.
 
По данным Минюста, при подъезде к Душанбе один из заключенных разделил между 16 товарищами три единицы хлебобулочных изделий, которые были при нем с разрешения конвойных. Через полчаса после употребления хлеба все, кто его ел, почувствовали себя плохо и по прибытию в Душанбе в 18.20 их состояние ухудшилось.
 
Генеральная прокуратура Таджикистана возбудила уголовное дело по факту массового отравления заключенных.
 
 
Ранее сообщалось, что в Норвегии скончался мужчина, который отравился загрязненной водой.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: смерть, Таджикистан, хлеб, отравление, заключенные
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь