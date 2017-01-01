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В Таджикистане 14 заключенных умерли, отравившись хлебом

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Из 16 человек, которые принимали в пищу хлебобулочные изделия, медикам удалось спасти только двоих.
В Таджикистане отравились хлебом и умерли 14 заключенных
В Таджикистане отравились хлебом и умерли 14 заключенных
pixabay.com
В Таджикистане в результате отравления при этапировании умерли 14 заключенных.
 
Об этом в воскресенье, 7 июля, сообщило Главное управление исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции Таджикистана, передает ТАСС.
 
Отмечается, что заключенных перевозили из северного региона страны в колонии, расположенные в Душанбе и на юге страны. Медикам удалось спасти жизнь только двух отравившихся заключенных.
 

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По данным Минюста, при подъезде к Душанбе один из заключенных разделил между 16 товарищами три единицы хлебобулочных изделий, которые были при нем с разрешения конвойных. Через полчаса после употребления хлеба все, кто его ел, почувствовали себя плохо и по прибытию в Душанбе в 18.20 их состояние ухудшилось.
 
Генеральная прокуратура Таджикистана возбудила уголовное дело по факту массового отравления заключенных.
 
Как сообщалось в июне, в Индии более 50 детей умерли, попробовав личи.
 
 
 
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Теги: смерть, Таджикистан, хлеб, отравление, заключенные
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