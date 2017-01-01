В Таджикистане 14 заключенных умерли, отравившись хлебом

Из 16 человек, которые принимали в пищу хлебобулочные изделия, медикам удалось спасти только двоих.

В Таджикистане в результате отравления при этапировании умерли 14 заключенных.

Об этом в воскресенье, 7 июля, сообщило Главное управление исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции Таджикистана, передает ТАСС.

Отмечается, что заключенных перевозили из северного региона страны в колонии, расположенные в Душанбе и на юге страны. Медикам удалось спасти жизнь только двух отравившихся заключенных.

Читай также: В Херсонской области заключенный поджег сокамерника По данным Минюста, при подъезде к Душанбе один из заключенных разделил между 16 товарищами три единицы хлебобулочных изделий, которые были при нем с разрешения конвойных. Через полчаса после употребления хлеба все, кто его ел, почувствовали себя плохо и по прибытию в Душанбе в 18.20 их состояние ухудшилось. По данным Минюста, при подъезде к Душанбе один из заключенных разделил между 16 товарищами три единицы хлебобулочных изделий, которые были при нем с разрешения конвойных. Через полчаса после употребления хлеба все, кто его ел, почувствовали себя плохо и по прибытию в Душанбе в 18.20 их состояние ухудшилось.

Генеральная прокуратура Таджикистана возбудила уголовное дело по факту массового отравления заключенных.