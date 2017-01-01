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В РФ оценили убытки от запрета на полеты в Грузию

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Российские власти обещают компенсировать авиакомпаниям миллиардные убытки. Уточненные расчеты появятся к середине июля.
РФ запретила пассажирские перелеты в Грузию
РФ запретила пассажирские перелеты в Грузию
 
Министерство транспорта РФ предварительно оценило убытки российских авиакомпаний от прекращения полетов в Грузию в три миллиарда рублей (примерно 47 миллионов долларов). Об этом 7 июля сообщил глава ведомства Евгений Дитрих.

По словам Дитриха, в эту сумму входят как прямые убытки, так и упущенная выгода. К середине июля он ожидает уточненных расчетов от авиакомпаний.

Как сообщает DW, в Грузии остаются почти пять тысяч российских туристов, которые не воспользовались возможностью сдать билеты или обменять их на более ранние даты.
 
Министр указал, что выделены дополнительные средства на возвращение туристов в первую неделю после 8 июля.
 
Напомним, 21 июня на фоне антироссийских протестов в Тбилиси Владимир Путин подписал указ, запрещающий авиакомпаниям РФ с 8 июля выполнять рейсы в Грузию
 
Аналогичный заперт вводится на полеты грузинских самолетов в Россию. В Минтрансе РФ такое решение объяснили "обеспечением достаточного уровня авиационной безопасности"

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Теги: Россия, Грузия, авиаперелет, перелет, убытки, авиакомпании
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Источник: korrespondent.net

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