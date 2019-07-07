В Турции произошел взрыв на азотном заводе

После громкого взрыва в небе над заводом наблюдали клубы желто-оранжевого дыма. О жертвах и пострадавших не сообщается.

На азотном заводе в турецком городе Кютахья 7 июля прогремел взрыв. Об этом сообщил телеканал NTV

Отмечается, что данные о жертвах или пострадавших не поступали.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, кареты скорой помощи и пожарные. Масштабы инцидента на данный момент неизвестны.

Пользователи соцсетей выкладывали видео, на которых видны густые клубы желто-оранжевого дыма над заводом. Открытого огня при этом не наблюдалось.

Работающих в районе журналистов обязали иметь при себе противогазы чтобы избежать отравления.

Местные власти утверждают, что жизни и здоровью людей ничего не угрожает.

K"utahya'da azot fabrikasinda patlama yasanmis.

Azot fabrikasi demek kimyasal fabrikasi demek.

Umarim ucuz atlatilir.

Umarim azot fabrikasini patlatan bu rejim n"ukleer santrali bitiremez.

pic.twitter.com/Cg2WhDMTuo — Onder Algedik (@onderalg) July 7, 2019

Ранее сообщалось, что в турецкой провинции Измир произошел взрыв на табачной фабрике . В результате происшествия один человек погиб и еще один получил ранения.

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