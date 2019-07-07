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В Турции произошел взрыв на азотном заводе

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После громкого взрыва в небе над заводом наблюдали клубы желто-оранжевого дыма. О жертвах и пострадавших не сообщается.
 
На азотном заводе в турецком городе Кютахья 7 июля прогремел взрыв. Об этом сообщил телеканал NTV.
 
Отмечается, что данные о жертвах или пострадавших не поступали.
 
На место происшествия прибыли сотрудники полиции, кареты скорой помощи и пожарные. Масштабы инцидента на данный момент неизвестны.
 
Пользователи соцсетей выкладывали видео, на которых видны густые клубы желто-оранжевого дыма над заводом. Открытого огня при этом не наблюдалось.
 
Работающих в районе журналистов обязали иметь при себе противогазы чтобы избежать отравления.
 
Местные власти утверждают, что жизни и здоровью людей ничего не угрожает.
 
 
Ранее сообщалось, что в турецкой провинции Измир произошел взрыв на табачной фабрике. В результате происшествия один человек погиб и еще один получил ранения.

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Теги: Турция, видео, завод, взрыв
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Источник: korrespondent.net

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