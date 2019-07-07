В Турции произошел взрыв на азотном заводе
После громкого взрыва в небе над заводом наблюдали клубы желто-оранжевого дыма. О жертвах и пострадавших не сообщается.
На азотном заводе в турецком городе Кютахья 7 июля прогремел взрыв. Об этом сообщил телеканал NTV.
Отмечается, что данные о жертвах или пострадавших не поступали.
На место происшествия прибыли сотрудники полиции, кареты скорой помощи и пожарные. Масштабы инцидента на данный момент неизвестны.
Пользователи соцсетей выкладывали видео, на которых видны густые клубы желто-оранжевого дыма над заводом. Открытого огня при этом не наблюдалось.
Работающих в районе журналистов обязали иметь при себе противогазы чтобы избежать отравления.
Местные власти утверждают, что жизни и здоровью людей ничего не угрожает.
K"utahya'da azot fabrikasinda patlama yasanmis.— Onder Algedik (@onderalg) July 7, 2019
Azot fabrikasi demek kimyasal fabrikasi demek.
Umarim ucuz atlatilir.
Umarim azot fabrikasini patlatan bu rejim n"ukleer santrali bitiremez.
pic.twitter.com/Cg2WhDMTuo
Ранее сообщалось, что в турецкой провинции Измир произошел взрыв на табачной фабрике. В результате происшествия один человек погиб и еще один получил ранения.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент