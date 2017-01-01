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В Индии почти 30 человек погибли в ДТП с автобусом

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Водитель не справился с управлением, в результате чего автобус упал в канал. Мужчина мог заснуть за рулем.
Автобус достали из канала с помощью техники
Автобус достали из канала с помощью техники

По меньшей мере 29 человек погибли и еще 17 получили травмы в результате ДТП с автобусом на скоростном шоссе в индийском городе Агра. Об этом сообщает телеканал News18 в понедельник, 8 июля.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением, в результате чего автобус упал в канал. Отмечается, что водитель мог заснуть за рулем.

Пострадавшие были доставлены в больницу. Спасательная операция продолжается.

Главный министр штата Йоги Адитьянатх выразил свои соболезнования в связи с аварией и велел местным органам власти оказать всю необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших.

Cмотрите фотогалерею: В Индии почти 30 человек погибли в ДТП с автобусом

Накануне в Польше автобус с украинскими номерами съехал в глубокий ров на отрезке автомагистрали А4 вблизи Янковице Вельке. Травмы получили 11 человек.

А на пошлой неделе в Турции произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, следовавшим по маршруту Аксарай-Анкара. В аварии пострадал 41 человек.

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Теги: ДТП, Индия, фото, авария, автобус, погибли, пострадавшие, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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