В РФ назвали условия восстановления авиасообщения с Грузией

Грузинские авиакомпании должны предоставить программу безопасности полетов, показать результаты аудита и выплатить долги, заявили в РФ.

Власти России отменят запрет на полеты грузинских авиакомпаний после того, как будет выплачена задолженности по аэронавигационному обслуживанию. Об этом в эфире российского телеканала в понедельник, 8 июля, заявил спикер Минтранса РФ Александр Волков.

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