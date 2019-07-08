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В РФ назвали условия восстановления авиасообщения с Грузией

Комментариев: 1
Грузинские авиакомпании должны предоставить программу безопасности полетов, показать результаты аудита и выплатить долги, заявили в РФ.
Прямое авиасообщение между Грузией и Россией прекратилось
Прямое авиасообщение между Грузией и Россией прекратилось
AP

Власти России отменят запрет на полеты грузинских авиакомпаний после того, как будет выплачена задолженности по аэронавигационному обслуживанию. Об этом в эфире российского телеканала в понедельник, 8 июля, заявил спикер Минтранса РФ Александр Волков.

"Приостановка полетов продлится до момента предоставления в адрес российской стороны программы авиационной безопасности компаний Georgian Airways и MyWay Airlines, их аудита и одобрения российской стороной. А также до момента полного погашения грузинской стороной задолженности по аэронавигационному обслуживанию", - сказал Волков.

Напомним, 21 июня на фоне антироссийских протестов в Тбилиси Владимир Путин подписал указ, запрещающий авиакомпаниям РФ с 8 июля выполнять рейсы в Грузию. Аналогичный заперт вводится на полеты грузинских самолетов в Россию. 
 
 
 

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Теги: Россия, Грузия, авиаперелет, авиакомпании
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
foster12    08.07.2019, 11:08
Оценка:  -1
foster12
предоставить программу безопасности полетов, показать результаты аудита и выплатить долги, встать на колени, радоваться и три раза КУ....
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