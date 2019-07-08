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В Кремле приветствуют идею телемоста между Россией и Украиной

Комментариев: 4
Представитель Путина дал оценку событиям вокруг телемоста.
Песков рассказал о телемосте
Песков рассказал о телемосте
EPA/UPG

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал достаточно позитивно идею украинско-российского телемоста. Об этом передает Интерфакс-Украина.

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В Кремле достаточно позитивно откликнулись об идее проведения телемоста между украинским и российским телеканалами. В общем, Песков отметил, что эта инициатива в РФ приветствуется.

Это инициатива двух телеканалов, которую, с нашей точки зрения, можно только приветствовать. Несмотря на все политико-дипломатические турбулентности между двумя странами, собственно, общения народов двух стран никто не отменял, это общение и прямо, и косвенно продолжается, - заявил Песков.

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Представитель Путина также отметил, что инициатива заслуживает на высокую оценку со стороны двух народов. 

Напомним, Зеленский отреагировал на телемост между NewsOne и Россия 24. Украинский лидер предложил новый переговорный процесс с участием американского президента Трампа. 

 

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Теги: телемост, Зеленский, Путин, Песков
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Комментариев (4)
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lusyika    08.07.2019, 14:14
Оценка:  +1
lusyika
А хіба у когось є сумніви з цього приводу??? Кремляді радіють і підтримують всіляке гівно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Peyot    08.07.2019, 13:41
Оценка:  +8
Peyot
ну ясен фиг в кремле привествуют телемост между двумя кремлевскими телеканалами что бы потом выдавать эту еесь за правду!
Russian-Troll    08.07.2019, 13:36
Оценка:  -7
Russian-Troll
Не будет никакого моста. Фашики (активисты которые) не дадут
Peyot    08.07.2019, 13:41
Оценка:  +8
Peyot
фашики - окупировали Крым и Донбас...
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