В Кремле приветствуют идею телемоста между Россией и Украиной

Представитель Путина дал оценку событиям вокруг телемоста.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал достаточно позитивно идею украинско-российского телемоста. Об этом передает Интерфакс-Украина.

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В Кремле достаточно позитивно откликнулись об идее проведения телемоста между украинским и российским телеканалами. В общем, Песков отметил, что эта инициатива в РФ приветствуется.

Это инициатива двух телеканалов, которую, с нашей точки зрения, можно только приветствовать. Несмотря на все политико-дипломатические турбулентности между двумя странами, собственно, общения народов двух стран никто не отменял, это общение и прямо, и косвенно продолжается, - заявил Песков.

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Представитель Путина также отметил, что инициатива заслуживает на высокую оценку со стороны двух народов.

Напомним, Зеленский отреагировал на телемост между NewsOne и Россия 24. Украинский лидер предложил новый переговорный процесс с участием американского президента Трампа.