У Путина ответили Зеленскому на предложение “поговорить” в Минске

Песков сделал оперативное заявление.

В Кремле оперативно прокомментировали предложение президента Украины Владимира Зеленского о проведении шестисторонних переговоров в Минске. Пресс-секретарь Путина Дмитрия Песков ответил, что предложение изучат, передают РИА Новости.

Читай также: Активисты пикетируют у NewOne из-за телемоста с РФ

Песков заявил, что это совершенно новый формат переговоров и Кремлю нужно изучить все нюансы прежде, чем согласится на предложение Зеленского.

Кроме того, он акцентировал, что в нормандском формате переговоров отсутствую США и Британия. Нужно понять перспективы такой встречи.

Читай также: В Кремле приветствуют идею телемоста между Россией и Украиной

Напомним, Зеленский отреагировал на телемост между NewsOne и Россия 24. Зеленский предлагает ввести в переговорный процесс премьер-министра Британии Терезу Мэй, канцлера Германии Ангелу Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона. По словам Зеленского, такие переговоры могут быть проведены в Минске.