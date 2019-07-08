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У Путина ответили Зеленскому на предложение “поговорить” в Минске

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Песков сделал оперативное заявление.
Песков прокомментировал инициативу Зеленского
Песков прокомментировал инициативу Зеленского
EPA/UPG

В Кремле оперативно прокомментировали предложение президента Украины Владимира Зеленского о проведении шестисторонних переговоров в Минске. Пресс-секретарь Путина Дмитрия Песков ответил, что предложение изучат, передают РИА Новости.

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Песков заявил, что это совершенно новый формат переговоров и Кремлю нужно изучить все нюансы прежде, чем согласится на предложение Зеленского.

Кроме того, он акцентировал, что в нормандском формате переговоров отсутствую США и Британия. Нужно понять перспективы такой встречи.

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Напомним, Зеленский отреагировал на телемост между NewsOne и Россия 24. Зеленский предлагает ввести в переговорный процесс премьер-министра Британии Терезу Мэй, канцлера Германии Ангелу Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона. По словам Зеленского, такие переговоры могут быть проведены в Минске.

 

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Теги: Песков, Зеленский, Путин, переговоры
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