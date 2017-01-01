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В Минске отреагировали идею Зеленского о встрече с Путиным

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МИД Беларуси оперативно ответило на последние новости.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
depositphotos.com

В Минске оперативно ответили на предложение Зеленского встретиться с Путиным и другими мировыми лидерами для переговоров касательно урегулирования ситуации на Донбассе и возвращения Крыма. Об этом передает Sputnik.

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В министерстве иностранных дел Беларуси отметили, что готовы “обеспечить встречу на высоком уровне”. Такое заявление сделал глава МИД Беларуси Владимир Макей.

Минск не просто готов. Руководство Беларуси всегда говорило о том, что мы готовы сделать все для скорейшего возвращения мира на украинскую землю. И то, что прозвучало сегодня из уст президента Украины Зеленского, мы можем только приветствовать, - заявил Макей.

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В Беларуси только ждут взаимопонимания со стороны стран-участников переговоров в новом формате, который предложил Зеленский. Все организационные аспекты в Беларуси обещают взять на себя.

Напомним, Зеленский отреагировал на телемост между NewsOne и Россия 24. Зеленский предлагает ввести в переговорный процесс премьер-министра Британии Терезу Мэй, канцлера Германии Ангелу Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона. По словам Зеленского, такие переговоры могут быть проведены в Минске.

 

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Теги: Зеленский, Путин, Макей, переговоры, Минск
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