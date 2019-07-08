Украинского путешественника арестовали в Иране

Украинец Артем Сурин приехал с беспилотником в Иран. Из-за этого его задержали по подозрению в шпионаже.

В Иране арестован гражданин Украины Артем Сурин, который совершает кругосветное путешествие. Об этом сообщила сам Сурин на своей странице в Facebook в понедельник, 8 июля.

"Задержали за наличие дрона, держали в полицейском участке, потом суд за полчаса – постановил арестовать. Переводчика нет, хотели заставить подписать бумаги в суде, не дал. Подписывал за меня какой-то водитель. Шьют шпионаж", – написал Сурин.

Он добавил, что был задержан в городе Ардакан и попросил, чтобы кто-нибудь обратился в МИД Украины.

Информацию подтвердил экс-советник главы СБУ, дипломат Маркиян Лубкивский на своей странице в Facebook. По его словам, вопросом освобождения украинца уже занимается Департамент МИД стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Ранее стало известно, что украинцы стали больше путешествовать. Самая популярная цель вояжа – частная поездка. Львиная доля из них пришлась на три страны – 9,9 млн человек проехалось в Польшу, 4,3 млн в Россию и 1,6 млн – в Молдову.

Также сообщалось, что украинские туристы потратили более $7 млрд за год. Из этой суммы на страны ЕС пришлось более 5,2 млрд долларов.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet