Ливень в Вашингтоне: подтоплены Белый дом и метро

Сильнейший ливень в понедельник, 8 июля, остановил железнодорожное сообщения на южном направлении от Вашингтона, привел к подтоплению станций метрополитена и ряда районов города, а также некоторых помещений в Белом доме, сообщает ТАСС.

Компания Amtrak, занимающаяся в США пассажирскими железнодорожными перевозками, заявила, что все поезда, направляющиеся южнее Вашингтона, теперь остановлены из-за серьезной непогоды.

