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США поставят Тайваню вооружение на 2,2 млрд долларов

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Министерство обороны США полагает, что данная сделка не изменит баланс военных сил в регионе.
Госдеп США одобрил поставки оружия Тайваню
Госдеп США одобрил поставки оружия Тайваню
Twitter.com/lfx160219

Госдепартамент США одобрил продажу Тайваню танков M1A2T Abrams, переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger и другого вооружения на сумму более 2,2 млрд долларов, сообщило Агентство по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности Пентагона 8 июля.
 
С просьбой о продаже соответствующего вооружения ранее обратилось представительство Тайваня в США.
 
Пентагон планирует поставить 108 танков, 14 гусеничных бронированных ремонтно-эвакуационных машин M88A1, 16 тягачей, более 300 пулеметов и другое сопутствующее оборудование.
 
Кроме того, одобрена возможная продажа более 250 комплектов Stinger.

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Теги: армия и вооружение, США, Тайвань, военная техника
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Источник: korrespondent.net

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