США поставят Тайваню вооружение на 2,2 млрд долларов

Министерство обороны США полагает, что данная сделка не изменит баланс военных сил в регионе.



Госдепартамент США одобрил продажу Тайваню танков M1A2T Abrams, переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger и другого вооружения на сумму более 2,2 млрд долларов, сообщило Агентство по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности Пентагона 8 июля.

С просьбой о продаже соответствующего вооружения ранее обратилось представительство Тайваня в США.

Пентагон планирует поставить 108 танков, 14 гусеничных бронированных ремонтно-эвакуационных машин M88A1, 16 тягачей, более 300 пулеметов и другое сопутствующее оборудование.





В ЕС утвердили крупнейший оборонный проект

Кроме того, одобрена возможная продажа более 250 комплектов Stinger.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet