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Самая пожилая американка раскрыла секрет долголетия

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114-летняя Алелия Мерфи всю жизнь придерживалась правильного питания и занималась спортом.
Американская долгожительница Алелия Мерфи
Американская долгожительница Алелия Мерфи
nbcnewyork.com

Старейшая жительница США – 114-летняя Алелия Мерфи – раскрыла секрет своего долголетия, сообщает NBC New York.
 
По словам женщины, с юных лет надо стараться вести здоровый образ жизни: много двигаться и правильно питаться.
 
Даже уже в таком преклонном возрасте Мерфи ведет весьма активный образ жизни. Она устраивает вечеринки с друзьями, занимается спортом и правильно питается. При этом женщина никогда не употребляла алкоголь, но всегда любила сладости.
 
"Верьте в Бога и будьте порядочным человеком", – добавила долгожительница. 

Названо обязательное условие для долголетия

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Теги: США, здоровье, долголетие, долгожитель
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Источник: korrespondent.net

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