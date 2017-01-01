Самая пожилая американка раскрыла секрет долголетия

114-летняя Алелия Мерфи всю жизнь придерживалась правильного питания и занималась спортом.



Старейшая жительница США – 114-летняя Алелия Мерфи – раскрыла секрет своего долголетия, сообщает

Старейшая жительница США – 114-летняя Алелия Мерфи – раскрыла секрет своего долголетия, сообщает NBC New York

По словам женщины, с юных лет надо стараться вести здоровый образ жизни: много двигаться и правильно питаться.



Даже уже в таком преклонном возрасте Мерфи ведет весьма активный образ жизни. Она устраивает вечеринки с друзьями, занимается спортом и правильно питается. При этом женщина никогда не употребляла алкоголь, но всегда любила сладости.







Названо обязательное условие для долголетия "Верьте в Бога и будьте порядочным человеком", – добавила долгожительница.

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