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Мадуро объявил о начале переговоров с оппозицией

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Попытки наладить контакт стороны проведут на острове Барбадос. В переговорах будет участвовать правительство Норвегии.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро


Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о старте переговорного процесса с оппозицией на острове Барбадос.

"8 июля стартовал процесс диалога с венесуэльской оппозицией при участии правительства Норвегии на острове Барбадосе. Очень обнадеживающее начало, у меня есть соответствующие сообщения от главы нашей делегации о сегодняшнем дне переговоров", – заявил венесуэльский лидер в эфире государственного телевидения.

Напомним, представители президента Николаса Мадуро и оппозиции дважды проводили переговоры в Норвегии. Деталей состоявших встреч стороны не раскрывали.

23 января лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Это произошло во время митинга в Каракасе против президента Николаса Мадуро.

К настоящему времени Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки. Россия и Китай выразила поддержку Мадуро.

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Теги: Венесуэла, Мадуро, Власть и оппозиция, Хуан Гуайдо
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Источник: korrespondent.net

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