Трамп и Макрон обсудили ситуацию с Ираном

Лидеры США и Франции обсудили текущие усилия по гарантий неполучения ядерного оружия Ираном.



Президент США Дональд Трамп провел с главой Франции Эммануэлем Макроном телефонные переговоры, посвященные ситуации с Ираном, сообщает пресс-служба Белого дома.

"Стороны обсудили текущие усилия по обеспечению того, чтобы Иран не получил ядерное оружие, и по прекращению дестабилизирующего поведения Ирана на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении.

Первый этап отказа от выполнения обязательств предусматривал прекращение вывоза излишков низкообогащенного урана и тяжелой воды сверх допустимых СВПД объемов.





Иран пригрозил повысить обогащение урана до 20% Иранские власти предупредили, что если проблемы вокруг СВПД не будут улажены, то третий этап прекращения выполнения обязательств наступит через 60 дней.

Иран критикует европейских участников СВПД за невыполнение своих обязательств, связанных с экономикой.

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