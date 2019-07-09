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В Танзании погибли пять журналистов в ДТП

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Журналисты ехали в город Чато на церемонию открытия нового парка с участием президента Танзании Джона Магуфули.
В результате ДТП семь человек погибли на месте
В результате ДТП семь человек погибли на месте
enca.com (архив)

В центральной части Танзании у города Сингида столкнулись микроавтобус с грузовиком – погиби семь человек, включая пятерых журналистов. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на заявление пресс-службы президента страны во вторник, 9 июля.

Отмечается, что авария произошла примерно в 08:30 по местному времени, когда микроавтобус с пассажирами, следовавший из крупнейшего города Танзании Дар-эс-Салама в город Чато на северо-западе, столкнулся с двигавшимся в противоположном направлении тяжелым грузовиком.

В результате семь человек погибли на месте. Пятеро из них были корреспондентами, которые ехали в Чато освещать церемонию открытия нового парка с участием президента Танзании Джона Магуфули.

Ранее сообщалось, что в Танзании полиция задержала 65 "колдунов" в связи с ритуальным убийством минимум десяти детей.

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Теги: ДТП, авария, Журналисты, жертвы, Танзания, погибли, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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