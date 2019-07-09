В Танзании погибли пять журналистов в ДТП

Журналисты ехали в город Чато на церемонию открытия нового парка с участием президента Танзании Джона Магуфули.

В результате ДТП семь человек погибли на месте enca.com (архив)

В центральной части Танзании у города Сингида столкнулись микроавтобус с грузовиком – погиби семь человек, включая пятерых журналистов. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на заявление пресс-службы президента страны во вторник, 9 июля.

Отмечается, что авария произошла примерно в 08:30 по местному времени, когда микроавтобус с пассажирами, следовавший из крупнейшего города Танзании Дар-эс-Салама в город Чато на северо-западе, столкнулся с двигавшимся в противоположном направлении тяжелым грузовиком.

В результате семь человек погибли на месте. Пятеро из них были корреспондентами, которые ехали в Чато освещать церемонию открытия нового парка с участием президента Танзании Джона Магуфули.

Ранее сообщалось, что в Танзании полиция задержала 65 "колдунов" в связи с ритуальным убийством минимум десяти детей.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet