Разлом после землетрясения в Калифорнии сняли с космоса

Разлом образовался недалеко от эпицентра подземных толчков, повредив шоссе. В штате введено чрезвычайное положение.

В результате самого мощного за 25 лет землетрясения в американском штате Калифорния образовался разлом, который виден из космоса.

Как известно, на прошлой неделе неподалеку города Риджкрест было зафиксировано два мощных землетрясения (6,4 и 7,1 баллов) и несколько афтершоков.

Как сообщает CNN, через несколько дней после этого, спутники сделали фотографию, на которой видно разлом на поверхности Земли.

Разлом образовался недалеко от эпицентра подземных толчков - в пустынной зоне, где когда-то была вода. Кроме этого, трещина прошла через одно из калифорнийских шоссе, парализовало движение по нему.

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