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Разлом после землетрясения в Калифорнии сняли с космоса

Комментариев: 1
Разлом образовался недалеко от эпицентра подземных толчков, повредив шоссе. В штате введено чрезвычайное положение.
Разлом после землетрясения виден из космоса
Разлом после землетрясения виден из космоса
В результате самого мощного за 25 лет землетрясения в американском штате Калифорния образовался разлом, который виден из космоса.
 
Как известно, на прошлой неделе неподалеку города Риджкрест было зафиксировано два мощных землетрясения (6,4 и 7,1 баллов) и несколько афтершоков. 
 
Как сообщает CNN, через несколько дней после этого, спутники сделали фотографию, на которой видно разлом на поверхности Земли. 
 
Разлом образовался недалеко от эпицентра подземных толчков - в пустынной зоне, где когда-то была вода. Кроме этого, трещина прошла через одно из калифорнийских шоссе, парализовало движение по нему.
 
отметим, после второго землетрясения вблизи Лос-Анджелеса губернатор американского штата Калифорния Гэвин Ньюсом объявил в штате чрезвычайное положение.
 
 

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Теги: США, Калифорния, Землетрясения, землетрясение
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
FPN    09.07.2019, 11:24
Оценка:  0
FPN
Будет две Калифорнии.
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