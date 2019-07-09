Разлом после землетрясения в Калифорнии сняли с космоса
Разлом образовался недалеко от эпицентра подземных толчков, повредив шоссе. В штате введено чрезвычайное положение.
В результате самого мощного за 25 лет землетрясения в американском штате Калифорния образовался разлом, который виден из космоса.
Как известно, на прошлой неделе неподалеку города Риджкрест было зафиксировано два мощных землетрясения (6,4 и 7,1 баллов) и несколько афтершоков.
Как сообщает CNN, через несколько дней после этого, спутники сделали фотографию, на которой видно разлом на поверхности Земли.
Разлом образовался недалеко от эпицентра подземных толчков - в пустынной зоне, где когда-то была вода. Кроме этого, трещина прошла через одно из калифорнийских шоссе, парализовало движение по нему.
отметим, после второго землетрясения вблизи Лос-Анджелеса губернатор американского штата Калифорния Гэвин Ньюсом объявил в штате чрезвычайное положение.
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