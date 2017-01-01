В Азербайджане микроавтобус попал в ДТП: восемь жертв

В микроавтобусе находились члены одной семьи из Баку, которая направлялась на свадьбу в город Лерик.

Восемь человек погибли и еще один пострадал в результате ДТП с участием пассажирского микроавтобуса на территории Масаллинского района на юге Азербайджана. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава страны во вторник, 9 июля.

"В результате столкновения грузового автомобиля и микроавтобуса погибли восемь человек, в том числе трое детей школьного возраста", – отметили в ведомстве.

По данным Минздрава, получившая ранения 24-летняя девушка госпитализирована в Масаллинскую районную больницу.

О причинах аварии не сообщается.

По данным местных СМИ, водитель грузовика не пострадал. А в микроавтобусе находились члены одной семьи из Баку, которая направлялась на свадьбу в город Лерик.

Ранее сообщалось, что в Киевской области в результате ДТП в огне погибли двое военнослужащих ВСУ и еще один пострадал.

Также стало известно, что на трассе Киев-Одесса столкнулись два зерновоза. В этой аварии погибли три человека.

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