В аэропорту Сараево произошла драка с охранниками Эрдогана – СМИ

Охранники турецкого лидера отказались следовать установленным правилам и сдать оружие в аэропорту.

Во время визита в Боснию и Герцеговину охранники президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана устроили потасовку в аэропорту Сараево с пограничниками. Об этом накануне сообщило местное издание Dnevni avaz.

Отмечается, что 10 охранников турецкого лидера отказались следовать установленным правилам и сдать оружие.

"Они (охранники – ред.) были агрессивными и вели себя так, будто они были в своей стране. Они продемонстрировали неуважение к нашим законам и заслуживали быть задержанными", – рассказал изданию начальник пограничной полиции Сараево Зоран Галич.

В результате между представителями погранслужбы и охранниками возникла драка. Она прекратилась после того, как Эрдоган вышел из самолета и отправился на встречу с представителями Боснии и Герцеговины, которые встречали его в аэропорту.

Напомним, в мае 2017 года в Вашингтоне охрана Эрдогана избила курдских и армянских протестующих возле резиденции посла Турции. Тогда девять участников митинга получили травмы. Видео зафиксировало чрезмерную реакцию охраны турецкого президента на демонстрантов.

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