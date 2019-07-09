Гражданин Южной Кореи сбежал в КНДР впервые за 33 года

Мужчина приехал в Пхеньян и принялся благодарить диктаторскую династию Кимов за "любовь", читая заготовленную речь с листочка.

Гражданин Южной Кореи Чхэ У Гук 73 лет сбежал в Северную Корею. Об этом сообщает издание Business Insider во вторник, 9 июля.

Мужчина прибыл в аэропорт Пхеньяна и заявил, что переехал туда навсегда. Пропагандистский сайт Северной Кореи Uriminzokkiri опубликовал фото перебежчика в западном костюме и кепке в момент его прибытия в столицу КНДР, где ему вручили букет. После этого он прочитал заготовленное заявление с листочка.

Побег из демократической Южной Кореи в изолированную диктаторскую КНДР случается очень редко. В последний раз такой случай зарегистрировали в 1986 году. Чаще всего люди бегут в обратном направлении - ежегодно в среднем тысяча северных корейцев рискуют жизнью, чтобы попасть в Южную Корею.

Чхэ является сыном двух южных корейцев, которые тоже бежали на Север в 1986 году, оставив двух сыновей и троих дочерей. По его словам, он переехал в Северную Корею для того, чтобы работать над объединением двух стран. При этом, Чхэ поблагодарил династию Кимов за "большую любовь и заботу", которой она наделила его семью.



"Большая любовь и забота, которой великий лидер Ким Ир Сен, генерал Ким Чен Ир и лидер Ким Чен Ын наделили мою семью еще со времен моего прадеда, продолжалась на протяжении трех поколений до сегодня. Я хочу посвятить остаток своей жизни воплощению объединения народа под лидерством Ким Чен Ына", - заявил мужчина.

Как сообщали ранее правозащитники, в Северной Корее нашли сотни мест публичных казней.

Студент из Австралии пропал в КНДР

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet