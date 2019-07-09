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Лукашенко заявил, что Единое государство с РФ сейчас неактуальное

Комментариев: 1
По словам президента, "сегодня нет необходимости объединять две страны в одно государство".
Александр Лукашенко и Владимир Путин
Александр Лукашенко и Владимир Путин
Getty Images

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о том, что Минск и Москва не будут ломать Договор о создании единого Союзного государства, но и не будут сливаться в одну страну.

Об этом Лукашенко заявил во время встречи с госсекретарем Григорием Рапотой, пишет lenta.ru со ссылкой на ТАСС.

По словам Лукашенко, РФ “тормозит“ переговоры по интеграции.

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“Мы договорились с президентом Путиным о том, что не будем ломать договор. Если мы влезем в ломку договора, то вообще все разрушим, что было сделано за это время“, - отметил белорусский лидер.

Беларусь и Россия не обсуждают возможность объединения в одно государство, стороны должны идти шаг за шагом в развитии интеграционных процессов, добавил Лукашенко.

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“Этого (объединяться в одно государство - Прим.Ред.) сегодня делать не нужно, даже разговаривать на эту тему. Сегодня нет такой необходимости“, - сказал Лукашенко.

Ранее сообщалось о том, что Лукашенко вручил Кадырову орден Дружбы народов. Александр Лукашенко лично вручил Рамзану Кадырову орден, указ о награждении которым был подписан еще в августе 2018 года.

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Теги: Лукашенко, Путин, единое государство
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Комментариев (1)
WTF2wtf    09.07.2019, 14:00
Оценка:  +3
WTF2wtf
А если какие-то "ихтамнеты" захватят ночью здания парламента Беларуси и прочие административные объекты и примут свой "закон", как было в Крыму? Само собой под это дело могут пойти и тяжелые вооружения через границу в поддержку этих "ихтамнетов" ...
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