Кремль о срыве телемоста: Украина не готова

Все периоды новейшей истории России и Украины могли бы обсуждаться в ходе телемоста, считает Дмитрий Песков.

В Кремле сожалеют, что российско-украинский телемост не состоялся и считают, что украинская сторона еще не готова к его проведению. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает Интерфакс во вторник, 9 июля.

"Мы, безусловно, сожалеем, что этот телемост не состоялся, мы по-прежнему считаем, что это была очень хорошая и правильная инициатива двух телеканалов", – сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам во вторник.

Он отметил, что, "по всей видимости, пока украинская сторона не готова к этому".

По мнению Пескова, все периоды новейшей истории России и Украины могли бы обсуждаться в ходе этого телемоста.

Отвечая на вопрос, было ли желание провести такое мероприятие преждевременным, Песков сказал, что общение людей не может быть преждевременным. "Это самое правильное общение, в котором вообще рождается истина", – резюмировал Песков.

Как сообщалось, телеканал NewsOne, который входит в медиа-группу Виктора Медведчука, и российский государственный телеканал планировали провести 12 июля совместный телемарафон "Надо поговорить".

В связи с этим СБУ попросила президента Владимира Зеленского созвать СНБО. Сам глава государства осудил телемост.

Позже стало известно, что NewsOne заявил об отмене телемоста с Россией из-за "прямых угроз физической расправы в отношении журналистов и их близких".

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