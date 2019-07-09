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В Японии гроздь винограда продали за 11 тысяч долларов

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Виноград Ruby Roman ("римский рубин" или "рубиновый римский"), считается самым дорогим сортом винограда в мире.
Виноград Ruby Roman впервые поступил на продажу в 2008 году
Виноград Ruby Roman впервые поступил на продажу в 2008 году
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Гроздь японского винограда сорта Ruby Roman во вторник ушла с аукциона в японской префектуре Исикава за рекордные 1,2 миллиона иен (около 11 тысяч долларов), передает агентство Киодо.

"Мы предложили (цену - ред.) 1,2 миллиона иен, чтобы отметить 12 лет (с момента появления винограда сорта Ruby Roman на рынке - ред.)", - заявил покупатель грозди винограда, который является менеджером японских гостиниц.

По данным агентства, ожидается, что к концу сентября будет продано около 26 тысяч гроздей винограда данного сорта.

Виноград Ruby Roman ("римский рубин" или "рубиновый римский"), считается самым дорогим сортом винограда в мире. Японские селекционеры вывели его еще в 1994 году, однако впервые он поступил на продажу лишь в 2008 году. Данный сорт отличается крупными сочными ягодами, имеющими красно-рубиновый оттенок и очень сладкий вкус.

Напомним, в мае нынешнего года картина французского импрессиониста Клода Моне "Стога" была продана на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за рекордные для художника 110,7 млн долларов.

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Теги: рекорд, Япония, виноград, аукцион.
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
dimasvetik    09.07.2019, 15:24
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