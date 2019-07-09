Вован и Лексус разыграли премьера Македонии от имени Порошенко

Всего состоялось три разговора – в августе 2019 года, а также в январе и апреле 2019 .

Российские пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) разыграли премьер-министра Македонии Зорана Заева от имени Петра Порошенко.

Видео розыгрыша опубликовано на YouTube.

Пранкеры общались с Заевым о внешней политике, РФ, отношениях Сербии и Косово, а также ЕС и НАТО.

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В разговоре так называемый “Порошенко“ желает расширить шоколадный бизнес в Македонии. На что македонский премьер отвечает: “Пожалуйста, приезжайте ко мне, не обязательно с официальным визитом, даже в частном порядке“.

В одном из разговоров “Порошенко“ говорит, что украинские ученые “установили“, как будто украинцы – это древние шумеры, а территория Украины в один период подчинялась Александрии. В ответ македонский премьер сказал, что “читал об этом“.

Ранее пранкер раскрыл подробности розыгрыша Порошенко. Алексей Столяров заявил, что президент Украины был рад слышать генсека НАТО, от имени которого его разыграли.

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