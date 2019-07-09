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Вован и Лексус разыграли премьера Македонии от имени Порошенко

Комментариев: 2
Всего состоялось три разговора – в августе 2019 года, а также в январе и апреле 2019 .
Пранкеры разыграли македонского чиновника
Пранкеры разыграли македонского чиновника
YouTube

Российские пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) разыграли премьер-министра Македонии Зорана Заева от имени Петра Порошенко.

Видео розыгрыша опубликовано на YouTube.

Пранкеры общались с Заевым о внешней политике, РФ, отношениях Сербии и Косово, а также ЕС и НАТО.

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В разговоре так называемый “Порошенко“ желает расширить шоколадный бизнес в Македонии. На что македонский премьер отвечает: “Пожалуйста, приезжайте ко мне, не обязательно с официальным визитом, даже в частном порядке“.

В одном из разговоров “Порошенко“ говорит, что украинские ученые “установили“, как будто украинцы – это древние шумеры, а территория Украины в один период подчинялась Александрии. В ответ македонский премьер сказал, что “читал об этом“.

Ранее пранкер раскрыл подробности розыгрыша Порошенко. Алексей Столяров заявил, что президент Украины был рад слышать генсека НАТО, от имени которого его разыграли. 

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Теги: Вован и Лексус, пранк, Порошенко, Македония, зоран заев
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Комментариев (3)
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Boxerogos    09.07.2019, 15:58
Оценка:  0
Boxerogos
Забавно!)))))))
П    09.07.2019, 15:46
Оценка:  -1
П
Давненько этих пи@орков слышно не было. Наверно готовились.
Boxerogos    09.07.2019, 16:00
Оценка:  0
Boxerogos
А что,разве Зоран Заев,тоже педрило,как и Педя Пидоpoшенко?
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